«Ещё немного и можно выдохнуть» – Решетова намекнула, что посещает курсы для будущих мам

Сегодня, 18:09

Тимати, видимо, забыл про свою невесту и ударился в работу.

Знаменитая модель и девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова не постеснялась сегодня опубликовать одну из своих старых фотографий. Уже давно слухи об интересном положении девушки охватили всех подписчиков и фанатов Насти, некоторые уже даже поздравили Тимати с будущим пополнением. Однако, как стало понятно после сегодняшней публикации, Решетова могла намекнуть не только на то, что беременна, ведь новые фотографии специально «скрываются», чтобы не выдать интересное положение девушки.

Скорее всего, сегодня девушка намекнула и на то, что посещает курсы для будущих мам. На эту мысль наводят странные слова Анастасии, которая предрекает плодотворный, но напряжённый год.

«Ещё немного и можно будет выдохнуть», – пишет модель.

Удивительно, что девушка, которая постоянно была завязана на рекламных контрактах и своём внешнем виде, теперь жёстко ограничила себя даже в селфи, не говоря уже о фотографиях в полный рост.

Сейчас девушка, очевидно, как никогда нуждается в поддержке парня, который, однако, с головой ударился в работу и рекламу новой линии одежды для вооружённых сил России.