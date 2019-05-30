Пугачёва выкинула из гнезда? Билеты на концерт внука Примадонны подешевели до 600 рублей

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Возможно, из-за нехватки финансов Никита Пресняков впервые в этом году даст концерт со своей группой.

Никита Пресняков сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте, объявил своим подписчикам в Instagram о предстоящем концерте его группы, а также пригласил всех небезразличных к их музыке приобретать билеты на концерт. Он отметил, что их концерты большая редкость, и действительно, последний концерт группа MULTIVERSE давала еще в 2017 году. Что послужило возобновить концертную деятельность коллектива неизвестно. Возможно, Пугачева выкинула из гнезда, и Никите потребовалось самому искать варианты, чтобы обеспечить себя и свою супругу фотомодель Алёну Краснову, ведь совсем недавно Никита весьма скромно отпраздновал свой 28 день рождения.

Несмотря на то, что рок-коллектив сотрудничает с престижными мировыми звукозаписывающими студиями и показывает качественный уровень звучания, билеты на концерт внука Примадонны подешевели до 600 рублей. Несколько мест в VIP-ложе можно приобрести по 2 тысячи рублей за место. Стоит отметить, что билеты на юбилейный концерт Аллы Борисовны стоили гораздо дороже. Одни из самых дорогих билетов стоили около 530 тысяч рублей, а одни из самых бюджетных - 120 тысяч рублей.