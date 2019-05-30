«Похмельная припухлость» — Фанаты заподозрили изменившегося Дорна в алкоголизме

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Пагубное пристрастие, похоже, негативно повлияло и на характер певца.

Иван Дорн является знаменитым украинским певцом. Его карьера стремительно развивалась, так что сейчас поклонников его творчества осталось еще очень много — на его Instagram-аккаунт подписаны более 700 тысяч человек. Тем не менее, по какой-то причине в последнее время в сети стали говорить о нем не самое лучшее.

Так, например, вчера исполнитель разместил на личной странице фото, на котором запечатлен вместе с братом Ильей. Тем не менее, вопросов о появившемся родственнике было гораздо меньше, чем о внешнем виде Дорна. Некоторые комментаторы даже заподозрили его в алкоголизме, аргументируя это тем, что он стал выглядеть иначе: «Легкая похмельная припухлость», «Бухай бухай…пропитуха», «Пить — здоровью вредить! Хотя как же не пить-то!».

По мнению других, «алкогольная зависимость» повлияла и на поведение Ивана: «Дорн уже не тот… Печально. Смотрела „Песни“ с твоим участием в жюри, мнение такое, ты злой, неуравновешенный какой-то», «Да он точно спивается, и я заметила, стал совсем другим».

Тем не менее, не известно точно, что тогда так повлияло на внешний вид певца, хоть он и правда выглядел немного опухшим. Возможно, сыграл неудачный ракурс, а может и то, что Дорна привыкли видеть молодым и энергичным, но на сегодняшний день ему уже 30 лет.