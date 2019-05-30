«Дала пощечину» красоткам. Волочкова унизила «корявые» шпагаты юных моделей

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Балерина не сомневается в своей грации и уверенна, что молодым девушкам стоит у нее многому поучиться.

Анастасия Волочкова давно известна как прима с самой завышенной самооценкой. Года идут, а бывшая балерина всё так же уверенна в себе, несмотря на многочисленные негативные отзывы и комментарии. Самая большая её гордость это, безусловно, шпагат. Его, кстати на днях внесли в рекорды России. Но девушка так же в восторге от своей внешности и форм.

Обычно балерина — частый гость детских праздников и развлекательных шоу, а на более серьёзных мероприятиях она появляется раз в пятилетку. Но 29-го мая случилось буквально исключение: Анастасию пригласили провести мастер-класс для участниц конкурса «Мисс русское радио».

Артистка очень жёстко подошла к тренировке конкурсанток. На видео, которое она опубликовала на своём официальном канале в Instagram видно, что она не столько пыталась научить девочек, сколько показать своё превосходство над ними. Она унизила «корявые» шпагаты юных моделей, сказав, что такая поза никогда не привлечёт противоположный пол. Но на мастер-классе моральное «истязание» девушек не завершилось.

В своём посте Волочкова также не забыла подчеркнуть несовершенство растяжки учениц и «дать пощёчину» красоткам: «Этот шпагат должен быть грациозным, а не корявым…» Вполне возможно, что такая нездоровая критика могла надломить уверенность девушек в себе перед главным конкурсом и повлиять на его итоги.