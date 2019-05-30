Когда друг оказался вдруг: Киркоров проговорился о тайной дочери Лазарева – инсайдеры

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Король российской эстрады подогрел слухи о том, что у Сергея родился второй ребёнок.

Недавно российские СМИ распространили информацию от инсайдеров о том, что у 36-летнего певца Сергея Лазарева тайно появился второй ребенок и это якобы девочка. Также инсайдеры сообщают, что малышке уже восемь месяцев и о тайной дочери Сергея проговорился его коллега и друг Филипп Киркоров во время вручения премии Ру.ТВ. Тут уже как говорится – когда друг оказался вдруг… При этом сам король российской эстрады отказывается на эту тему говорить с журналистами, а потому не подтверждает и не отрицает инсайдерскую информацию. Комментировать тему второго ребенка не хочет и сам Лазарев.

Стоит напомнить, что Сергею удавалось целых три года успешно скрывать от прессы и публики своего первенца – сына Никиту, который появился на свет ещё в 2014 году. Однако до сир пор остается неизвестным, кто родил Лазареву первенца. Не исключено, что это могла сделать именно суррогатная мать, так как Сергей уже давно хотел иметь детей, но в его судьбе пока так и не появилась та самая единственная возлюбленная.