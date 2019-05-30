«Нет мужика - нарисуй»: Фанаты высмеяли Бузову за попытку «приударить» за другом

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«Принимая меня»,— неоднозначно обратилась певица к Андрею Невскому.

Как известно, личная жизнь Ольги Бузовой полна тайн и интриг. Несмотря на регулярные страдания певицы на тему одиночества, Ольга не упускает возможности испытать «счастья» буквально с каждым знакомым противоположного пола: Лёша Свик, Олег Майами, Тимур Батрутдинов. Вероятно, новой жертвой в списке артистки стал и Андрей Невский. В соцсети Ольга опубликовала неоднозначную рекламу школы похудения Невского. Примечательно, что пиар певица начала с двусмысленной просьбы: «Принимай меня».

Не исключено, что таким заявлением артистка решила намекнуть другу на более тёплые отношения. К тому же, много вопросов вызвал и снимок, который артистка опубликовала в соцсети. Ольга буквально прифотошопила Андрея к своему изображению, причём не лучшим образом: кривые линии, яркий контраст и неравномерное сочетание цветов. Очевидно, обработкой фотографии занималась певица лично. И всё бы ничего, вот только фанаты буквально высмеяли Бузову за попытку «приударить» за другом. «Нет мужика - нарисуй», — иронично отметили подписчики в комментарии. Вероятно, Ольга настолько устала от одиночества, что готова уже пойти на крайние меры, вот только в погоне за счастьем певица рискует выставить себя на посмешище в очередной раз.