Пугачева не ревнует? В Сети «всплыли» жаркие танцы Галкина под песни Ротару

Сегодня, 15:05

Максим будто бы «зазывал» Софью Михайловну своей мокрой одеждой, которая от дождя стала прозрачной.

Известный российский телеведущий Максим Галкин стал известным благодаря таланту юмориста и редкой способности пародировать различных знаменитостей. Через несколько лет после завершения данной деятельности, муж Примадонны решил вспомнить свое прошлое в юмористической телепередаче «Аншлаг», в которой его изюминкой была пародия на Софию Ротару и в Сети «всплыли» жаркие танцы Галкина под ее песни.

В фан-аккаунте Лизы Галкиной в Insragram появился видеоролик, где мокрый от дождя юморист зажигательно танцует и якобы поет под фонограмму песни «Только этого мало». Несмотря на то, что он полностью промок и одежда плотно облегает тело, Галкин продолжает петь и активно подтанцовывать.

Не исключено, что песня для «пародии» выбрана не случайно. Вряд ли Пугачева не ревнует, что ее муж не выбирает ее песни для своих видеороликов. Хотя давно известно, что Галкин — давно является поклонником Софии Ротару, что всегда вызывало жуткую ревность со стороны Аллы Борисовны.

Между известными певицами уже очень много лет идет непрекращающееся соперничество, возможно, все дело не в творческой, а в личной вражде между ними. Максим, зная неприязнь женщин друг к другу, все равно в интервью много раз рассказывал о нежных чувствах к Ротару, ездил поздравлять ее с днем рождения в Италию и даже в отпуск в отель «Вилла София», владелицей которого является Софья Михайловна. Все поездки к популярной певице были без сопровождения супруги юмориста, возможно, Примадонна и не догадывалась, в компании кого проводит время Галкин.