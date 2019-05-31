Променял Крида на Путина? Тимати мог «избавиться» от Булаткина из-за конфликта с Киселёвым

Сегодня, 10:00

Вспыльчивый и наивный певец может и не подозревать, что его попросту «слили».

Многие знают, что в январе 2019 года у Егора Крида произошел крупный конфликт с Владимиром Киселевым. Бизнесмен утверждал, что певец попросту обнаглел и сорвал выступление в Абу-Даби, которое он заказал. После интервью у журналиста Юрия Дудя «всплыли» другие факты. По словам Крида, он был вполне спокойным и не имеет никакого отношения к конфликту. Наоборот, прибыв на место выступления, Киселев ни с того ни с сего начал ему угрожать, пообещал испортить жизнь и карьеру, а затем и вовсе отменил выход Егора на сцену.

Через некоторое время конфликт практически забыли, но пару недель назад Крид ушел из Black Star. У него, якобы, закончился контракт с лейблом, а дальше он намерен продюсировать себя сам. Так, может быть, его уход совсем не случаен?

Известно, что Владимир Киселев – близкий знакомый Владимира Путина, с которым его много что связывает. Тимати, в свою очередь, доверенное лицо главы государства. Тем более, совсем недавно, он представил новую коллекцию одежды, созданную совместно с сетью магазинов Армия России.

Таким образом, рэпер не просто удачно «вписался» в политические круги, но и завел нового «»друга» в лице Сергея Шойгу. Быть может, Юнусов затеял это неспроста и в будущем может стать депутатом или даже министром.

Естественно, Тимати не нужны конфликты с Путиным или даже малейший раскол во взаимоотношениях. Он мог попросту «избавиться» от Булаткина из-за конфликта с Киселевым, ведь намного проще найти нового исполнителя, чем «отмаливать грешки» старого. Так неужели он променял Крида на Путина, боясь подставить себя и свой авторитет?