Повторит судьбу Волочковой? Бородина «забивает» на детей из-за работы

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Ксения жертвует отдыхом с дочерьми, выбирая вместо этого деньги.

В свои годы Ксения Бородина добилась отличных успехов в карьере. Несмотря на это, ей также удалось создать и сохранить семью — уже около четырех лет она замужем за Курбаном Омаровым, от которого родила дочь Теону. Также телеведущая воспитывает старшую дочь Марию от предыдущих отношений. С первого взгляда может показаться, что в семье царит невероятная идиллия, однако это, по всей видимости, не совсем так.

Назревающие проблемы Бородина «спалила», когда записывала Instagram Stories вчера вечером. Она поделилась, что уже в который раз планировала вместе с детьми сходить в кинотеатр, чтобы вместе посмотреть новый мультфильм «Аладдин», однако планы снова сорвались из-за ее работы.

Из слов телеведущей можно сделать вывод, что по этой причине она уже не в первый раз «забивает» на детей. Такое слово действительно может быть уместно, так как, похоже, из-за случившегося она не слишком расстроилась, подведя итог: «Ладно, ничего страшного, в следующий раз сходим».

Страшно представить, но Бородина в будущем, похоже, повторит судьбу Анастасии Волочковой. Видимо, из-за занятости, а также зацикленности на личной жизни скандальная балерина потеряла тесные отношения с дочерью Ариадной, и та переехала от нее жить к бабушке. Вполне возможно, что старшая дочь телеведущей поступит так же — съедет от нее к Инне Булатовне, чтобы получать больше внимания и общения.