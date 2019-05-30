Адвокат! Гоген Солнцев будет судиться с Харламовым и Батрутдиновым

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Гарик и Тимур выставили на посмешище жену шоумена Екатерину Терешкович.

На свою страницу в Instagram Гоген добавил видеофрагмент юмористического шоу «Ошуительное Хоу», вышедшее на YouTube с участием комиков. В нем Харламов и Батрутдинов, смотря на фото Терешкович, высказывали свое мнение о ситуации вокруг жены Солнцева. Тимур, к примеру, заявил, что женщина до пластической операции ему нравилась больше. Гарик, в свою очередь, предположил, что врачи забыли ей вставить глаз, тогда как Батрутдинов отшутился двусмыленным варажением о том, что глаз могли вставить, но немного не туда.

В довершение комики дружно посмеялись над сценическим псевдонимом главного фрика страны. «Что это за имя — Гоген?» — иронично поинтересовался Гарик.

Под видео Солнцев гневно сообщил, что находится в «полном нокдауне» после просмотра шоу и добавил, что «стоит обращаться в соответствующие органы». Судя по комментарию Гогена, он очень зол и будет судиться с комиками, отстаивая честь жены.

Подписчики бывшего участника «Дома 2» неоднозначно отреагировали на его пост. «Если вы свои грязные трусы, показываете всей стране, то в чём проблема?», «С тебя вся страна угорает, а ты только спохватился?», «Сам сделал с нее посмешище!!!» — справедливо подметили фолловеры.

Будет ли Гоген эпатировать публику, крича, как много лет назад: «Адвокат!», или действительно станет судиться с юмористами? Возможно, но также есть вероятность того, что вместо этого Солнцев снова решится пойти к Малахову в «Прямой эфир» за очередной порцией хайпа.