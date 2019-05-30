Сбылась мечта - Шпагат Анастасии Волочковой внесли в Книгу рекордов России

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В Анастасии мало кто видел талант, в балетную школу ее принимать не хотели.

Совсем недавно Анастасия Волочкова рассказала своим подписчикам в Instagram радостное событие — ее знаменитый шпагат внесли в Книгу рекордов России. Мечта балерины сбылась в присутствии номинанток конкурса красоты «Русское Радио», которые пришли в спортклуб на мастер-класс Волочковой. Также среди них находился и Андрей Лобков — главный эксперт Книги рекордов России в категории «Фитнес», рекордсмен Guinness World Records, многократный рекордсмен Книги рекордов России, который появился со строительной линейкой, чтоб замерить длину размаха ног поперечного шпагата Анастасии. Результат, который показала балерина на растяжке 225 см. Вручив Волочковой сертификат «Наибольшая длина размаха ног в поперечном шпагате», Лобков пообещал, что обязательно внесет эти данные в книгу рекордов России.

Королева шпагата призналась, что мечта стать балериной появилась уже в пятилетнем возрасте, после просмотра балета «Щелкунчик», а в 9 лет родители Анастасии пытались отдать ее учиться в Санкт-Петербургскую академию русского балета имени Вагановой, но педагоги заявили, что Волочкова не подходит для балета по физическим данным. Анастасия много раз в интервью рассказывала, что только благодаря трудолюбию, усидчивости, дисциплине и профессионализму она смогла окончить учебу и стать всемирно известной балериной.