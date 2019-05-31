Кровная месть Шукшиных. Малахов подвергся нападению по заказу Макара

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На это указывает ряд фактов. Недавний конфликт Малахова с семьей Шукшиных, позднее возвращение Андрея домой в синяках и гематомах, а также негативный настрой семейства телеведущей.

Не так давно в интернете мелькали посты Марии Шукшиной о том, что шоу «Прямой эфир» пора закрыть, а самого Малахова уволить.

А совсем недавно Андрей пришел домой весь в синяках и гематомах. Жена телеведущего выложила пост в Instagram, подписав: «Муж пришел домой в час ночи, весь в синяках, что это такое?». Сам Малахов на протяжении ролика лишь отшучивался, сначала сказав, что это следы любовницы, а затем сказал о том, что получил увечья в ходе работы.

Мария Шукшина в своем Instagram выложила пост, в котором написала о том, что Малахов со своей передачей не стоит внимания, которое ему уделяют, а поднимается он за счет грязи, которой и поливает всех гостей своей телепередачи. Что он, по словам Марии и сделал с их семьей.

«Отвечать всегда и за все приходится, хочешь ты этого или не хочешь… Это законы Бытия. По деньгам скажу Вам то, что знаю лично: моему сыну малаховская передача предлагала 1 000 000руб., мне они предлагали 15 000 000 руб., лишь бы пришла.» - отметила Мария в своей социальной сети. Вероятно, эти слова были адресованы именно Малахову.

По всей видимости, он уже «поплатился» за свои слова и действия. А иначе, чем можно объяснить гематомы на его теле и нежелание поделиться проблемами с женой? А может он действительно сказал правду и в некоторой мере это издержки профессии?

Возможно Андрей стал жертвой кровной мести Шукшиных. А подвергся нападению именно по заказу Макара. Который по всей видимости не захотел мириться с позором и решил подпортить телеведущему «райскую жизнь».