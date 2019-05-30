Ксюша «приложила руку»? Богомолов стал худруком театра на Малой Бронной из-за связей Собчак

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На это указывает резкое повышение статуса режиссера, карьера которого «пошла в гору» после скандального романа с влиятельной телеведущей.

До недавнего времени Константин Богомолов был режиссером и поэтом, который ставил свои картины в различных театрах. Недавно сеть взбудоражила новость – глава Департамента культуры Москвы заявил, что новым художественным руководителем театра на Малой Бронной стал возлюбленный Ксении Анатольевны.

Вероятнее всего, Богомолов добился таких высоких чинов из-за связей Собчак. Телеведущая имеет множество полезных связей и влиятельных знакомых, что вполне могло «помочь» ее жениху занять почетное место в театре. Скорее всего, роман со скандальной и известной Ксенией Анатольевной в каком-то роде «продвинул» Константина по карьерной лестнице.

Ксения имеет огромную аудиторию и уважение среди многих сфер. Женщина пробовалась в политике, телевидении, радио и литературной деятельности. Не удивительно, что Константин за такой короткий срок получил такую уважительную должность, уверены подписчики. Неужели Ксюша «приложила руку»?

В сети иронично предположили, что если бы Собчак в 2018-м году выиграла Президентские выборы в России, то ее жених Богомолов занял бы место Министра культуры.