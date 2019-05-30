«Цирроз печени, инсульт, смерть»: Экстрасенс предсказала жене Гогена дальнейшую судьбу

Сегодня, 06:09

«У Терешкович уже начались проблемы с железом и с сердцем. В любую минуту Екатерина может упасть замертво», - заявляет провидица.

В прошлом году всю российскую общественность просто потрясла свадьба шоумена Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович, которая старше возлюбленного на 26 лет. Однако любовь царила в отношениях недолго, ведь вся страна узнала о проблемах в их семье. Между парой конфликты возникают не только из-за ревности и недопонимания, но и из-за зависимости самой жены.

«Без спиртного уже не может», - рассказал на днях Гоген о своей супруге. По его словам, у Екатерины серьезные проблемы с алкоголем, из-за которых ее пришлось даже уложить в санаторий, но супруга и там спокойно не смогла находиться.

Теперь и сама ясновидящая буквально нанесла удар и предсказала жене Гогена дальнейшую судьбу, если верить ее словам, то Терешкович ждут не самые лучшие и яркие моменты.

«Цирроз печени, инсульт, смерть», - все это настигнет Екатерину из-за ее зависимости, заявила экстрасенс.

Как известно, алкогольный цирроз печени – это очень тяжелое заболевание, которое поражает больных алкоголизмом, а сопровождается тем, что в организме начинается разрушение клеток самой печенки, зачастую заканчивается летальным исходом. Конечно, если вовремя не начать избавлять Екатерину от пагубной привычки, то это приведёт к осложнениям и к нарушению работы легких, желудка, почек.

Совершенно не просто избавить зависимого человека от проблем с употребление спиртного, но это сделать можно и даже нужно.

По словам ясновидящей, супругу шоумена может сразит и инсульт, ведь от алкогольной зависимости идут нарушения не только с данными органами, но и мозгового кровообращения. От инсульта следом есть риск того, что Екатерину поразит паралич или вовсе смерть.

Суть в том, что по прогнозам провидицы, 63-х летнюю Екатерина нужно срочно отправлять в больницу и лечить от данной болезни, чтобы избежать летального исхода, но, как известно, в последний раз в клинике без выходок и конфликтов Терешкович не обошлось.