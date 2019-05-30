Подрабатывает Instagram-моделью? Сергей Пынзарь прокатился на танке T-72

Сегодня, 06:08

Вероятные проблемы со строительным бизнесом экс-участника «Дом-2» вынудили его прорекламировать подмосковный аттракцион.

Как известно, муж Дарьи Пынзарь уехал из Турции в Подольск ради развития собственного дела. Вместе с Дмитрием Вьюником он основал компанию «Два строителя», которая занимается строительством домов в Подмосковье.

Несколько часов назад Сергей выложил в Instagram сторис, на которой разъезжает на настоящем танке. Как сказал эксперт, Пынзарь разъезжал на броне Т-72.

Очевидно, это была реклама одной из нескольких компаний, предлагающих такого рода развлечения на подмосковных полигонах. Странно то, что с виду успешный бизнесмен «подрабатывает» Instagram-моделью.

Вероятно популярность, заработанная в «Дом-2», может помочь в продвижении магазинов одежды или салонов красоты, но никак не в строительном бизнесе. Всё-таки люди хотят доверять своё жильё компетентному специалисту, получившему навыки в учебном заведении, а не на телешоу.

Возможно, бизнес Сергея Пынзаря трещит по швам, из-за чего тот и решил прорекламировать подмосковный аттракцион. Благо, количество подписчиков в Instagram позволяет требовать хорошую оплату.