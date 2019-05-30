Топит ребенка? Виторгана лишат родительских прав за издевательство над Платоном

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Так считают фанаты. Они уверены, что подобные выходки с бассейном - это измывательство над ребенком.

Известный актер - Максим Виторган поделился на своей странице в социальной сети Instagram коротким видео, которое по всей видимости должно было вызвать волну умиления.

Однако, вид беспомощно плывущего в бассейне Платоши вызвал у поклонников актера крайне противоположные эмоции. Фолловеры тут же заявили о том, что Виторгана лишат родительских прав за издевательство над Платоном. Люди посчитали, что Максим подобными методами просто топит ребенка.

И хотя мнения специалистов и родителей о пользе и вреде плавания в столь раннем возрасте расходятся, хейтеры уж точно не упустят возможности «пополоскать» очередной «проступок» Виторгана.

Кто-то утверждает о безусловной пользе таких занятий для организма ребенка. Кто-то, напротив, не согласен, что раннее плавание приносит только пользу. Некоторые педиатры утверждают, что по причине водных занятий, малыши становятся гиперактивными.

В это же время Ксения выложила сторис, которую подписала: «Счастливая и довольная». Хотя выглядит телеведущая крайне вымотанной и уставшей. По всей видимости Ксения уже не раз заводила разговор с бывшим благоверным о том, что его методы воспитания, уж тем более ныряние в бассейне Платоши выглядят жестковато и слегка выходит за рамки понимания простых людей.

Стоит заметить, что Ксения, как мать, к своему ребенку относится более аккуратно. По ее словам, Платон - уже занимается английским языком, а на русском умеет говорить целыми предложениями. Произносит эти предложения мальчик также очень четко и правильно. Вероятно, что Собчак скорее развивает Платошу в умственных способностях, нежели в физическом плане.