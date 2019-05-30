Детей к Муцениеце? Прилучный может потерять родительские права

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Публика уверена в этом, считая, что у Павла есть явная зависимость к наркотическим веществам.

Личная жизнь актёров обсуждается в сети под взором бдительных подписчиков. Агата сознавалась на видео, что они не могут жить спокойной жизнью из-за взрывных характеров, их ссоры могут перерасти в развод.

Развод звёздной пары не будет неожиданностью для многих пользователей. Однако Агата родила двоих детей от Павла, судьба которых будет под вопросом. Известно, что суды чаще всего поддерживают сторону матери, в особенности, если отец был замечен в зависимости, скандалах, изменах и рукоприкладстве.

Также стоит напомнить, что Прилучный относительно недавно был в центре скандала, когда залез в неадекватном состоянии в чужую машину. Пользователи уверены, что Павел имеет явную зависимость от запрещённых веществ.

Скорее всего, Прилучный может потерять родительские права. Также нельзя отрицать, что официальным опекуном детей назначат Муцениеце — мать, которая всё больше пытается бороться со вспыльчивостью супруга.

Инсайдеры уверяют, что отношения актёров очень быстро сходит на нет. Недавно они были замечены на острове Крит в отеле Abaton Island Resort & Spa, где у них проходила романтическая фотосессия для журнала «GQ». Если верить анонимному источнику, то Павел постоянно кричал на Агату и не обращал на неё должного внимания, а она молча терпела.

Также стоит отметить, что Прилучного обвиняли в измене жене с девушками лёгкого поведения, затем он был замечен с неизвестной девушкой в номере отеля на съёмках нового проекта.