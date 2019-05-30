Галкин стремительно набирает вес из-за проблем со здоровьем Пугачевой. Стрессовое переедание?

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Это обсуждается в сети, учитывая визуальное увеличение юмориста в весе, преклонный возраст примадонны, редкие появления на публике и пережитые ей заболевания.

В сети неоднократно было замечено, что Максим определенно прибавил в весе. Новый снимок комика в очередной раз показал поклонникам, что Галкин медленно, но верно «сдает позиции». Визуально увеличенное лицо мужа примадонны не могло оказаться незамеченным.

Пользователи сети стали строить догадки, с чем может быть связан данный инцидент. Они предположили, что Галкин стремительно набрал вес из-за проблем со здоровьем Пугачевой. Неужели стрессовое переедание?

Алла Борисовна уже давно не появляется на публике. После юбилейного концерта, она прекратила свою творческую деятельность. Женщина больше не ходит на торжественные мероприятия и не дает интервью журналистам. Поклонники не раз отмечали – Пугачева может скрывать от них серьезные болезни.

Максим Галкин в последнее время публикует в своем блоге большое количество снимков и видео с детьми – Лизой и Гарри, где примадонна встречается крайне редко. Папа с детьми весело проводит время на детских площадках и пикниках, тем самым давая фолловерам повод думать, что с Аллой что-то не так. Преклонный возраст, пережитые болезни примадонны и ее отказ выступать на сцене – все это указывает на наличие у нее проблем со здоровьем.

«Поправившийся» Галкин переедать из-за болезни Пугачевой, уверены в сети. Многие люди, которые переживают сложные периоды жизни склонны чрезмерно налегать на еду, что способствует резкому набору веса. Это, по мнению фанатов, и произошло со всеми любимым юмористом.