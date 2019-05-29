«Перекроила» всё лицо. Косметолог раскрыла все операции Ани Лорак

Сегодня, 22:59

Нитевой лифтинг и увеличение губ – это далеко не все процедуры, которые сделали 40-летнюю певицу моложе.

Недавно Ани Лорак выставила в свой Instagram-блог новую фотографию, которая буквально поразила всех фанатов. На снимке певица выглядит совершенно иначе, моложе и даже приобрела другие черты лица. Врач-косметолог Насибат Абдулкеримова раскрыла все операции Каролины, к которым она прибегла для того, чтобы вернуть былую красоту.

Как отметила косметолог, Ани Лорак заметно увеличила губы. Это можно хорошо рассмотреть на некоторых фотографиях, где так называемый «валик» над верхней губой увеличен в размерах. Чтобы разгладить лоб и мимические морщины в уголках глаз, она, предположительно, сделала уколы ботокса. А добиться такого красивого овала лица мог помочь нитевой лифтинг. Данная косметическая процедура не предполагает операционное вмешательство, но позволяет подтянуть кожу лица.

Судя по словам эксперта, артистка «перекроила» себе практически все лицо. С другой стороны, это был оправданный шаг, ведь на сцене она всегда должна выглядеть безупречно.