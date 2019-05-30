Боится забеременеть. Хилькевич «спалила» проблемы с мужем

Сегодня, 10:30

«Только бы случайно не погладить», — заявила актриса о беременном животе своей подруги.

Слухи о проблемах в семье Анны Хилькевич и Артура Волкова появились ещё несколько месяцев назад. Пара перестала появляться на светских мероприятиях, а из соцсетей исчезли совместные снимки. Более того, и в поведении актрисы заметны изменения: флирт с чужими мужчинами, а некоторые хейтеры и вовсе стали приписывать Анне регулярные тусовки и алкоголь. Сегодня Хилькевич подогрела догадки. В своем Instagram актриса опубликовала снимок, где позирует в компании беременной подруги Маши.

И всё бы ничего, вот только внимание привлекла неоднозначная подпись к публикации: «Только бы случайно не погладить», — заявила Хилькевич о беременном животе своей подруги. Новым постом Хилькевич «спалила» проблемы с Артуром, так как слова актрисы кажутся очень странными.

К слову, по народной примете, если девушка погладит живот беременной, то вскоре и сама станет мамой. Возникает вопрос, в связи с чем молодая и успешная мать двоих дочерей боится забеременеть? Примечательно, что Анна неоднократно заявляла в интервью о безграничной любви к детям, а здесь буквально убегает от «живота», как от огня.

Не исключено, что проблема кроется в разногласиях с мужем. Возможно, пара действительно переживает сейчас не лучшие времена, а третья беременность в такой ситуации может пагубно отразиться на браке.