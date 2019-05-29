Пора носить парик. Бородина «засветила» лысину

Сегодня, 23:02

С женой без волос Курбан вряд ли захочет оставаться долго.

Ксения Бородина, видимо, сама того неожидая, «засветила» свою лысину прямо в сториз. Снимая очередное видео в машине по пути на новую точку, одновременно разговаривая со своими подписчиками, Ксения неумышленно наклонила голову вперед и солнечные блики попали на пустое место, где было не так много волос.

Многие видели подобную картину, когда солнце отсвечивает от головы лысых людей, однако здесь ситуация, естественно, другая. Телеведущая всегда могла похвастаться пышной причёской, однако в последнее время мать двух дочерей предпочитает короткие волосы, чтобы не мешали во время постоянных съёмок и обычной жизни.

Сегодня Ксения рассказывала о том, как она долго покупала 18 билетов на самолёт, которые звезда истратит на протяжении всего июня. Однако большую часть людей удивило не это, а странная залысина чуть выше лба. Видимо, звезде пора носить уже парик, или какой-то шиньон, чтобы скрыть негативные последствия старости и нервной работы.