Наведёт порчу на Муцениеце? Прилучный скупает черепа и «ритуальные» украшения

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Страсть к мистике может быть связана с желанием отомстить супруге.

Недавно Павел Прилучный выставил на своей странице в Instagram-аккаунте необычный рекламный пост. Он похвастался новыми покупками. На удивление всех фанатов, это была не одежда, техника или другие полезные вещи, а украшения ручной работы из ювелирного дома Григория Лепса. Все браслеты, ожерелья и гарнитура выполнены в «мистическом» стиле: большое количество черепов, загадочные знаки и только темные оттенки. Главное, что актер накупил несколько «железяк», как он выразился, и теперь будет носить их, практически не снимая.

Возможно, Прилучный не просто так скупает черепа и «ритуальные» украшения. Неужели он наведет порчу на Муцениеце, если все слухи об их проблемах в семье подтвердятся?

В Сети давно обсуждают возможный развод звездной пары. СМИ и фанаты не раз сообщали, что семейство переживает не лучший этап отношений, и очень часто их конфликты становятся публичными. Кроме того, Агата уже говорила, что хотела уйти от мужа, но все равно не решалась на этот шаг. Видимо, она просто выбрала роль вечно терпящей женщины, готова простить Павлу все грехи, но не боится говорить об этом вслух. Похоже, актриса говорит много лишнего про их личную жизнь.