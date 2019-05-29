Снова позорит отца? Дочь Дмитрия Маликова возмутила россиян своим мини-платьем

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19-летняя в очередной не порадовала интернет-пользователей выбором своего вечернего наряда.

На днях состоялась вечеринка, по случаю запуска коллаборации дочери певца Дмитрия Маликова с брендом модной женской одежды. «Эта коллекция вдохновлена египетскими мотивами, богиней женственности и плодородия Хатхор. Спасибо моим замечательным родителям и любимым подругам за поддержку», - написала молодая девушка в личном микроблоге в социальной сети Instagram. И если преданным фанатам Стефании понравились наряды из новой коллекции, то другие россияне принялись активно критиковать платье, которое надела сама Маликова.

Как оказалось, Стеша снова возмутила некоторых хейтеров своим мини-платьем изумрудного цвета. В комментариях пользователи писали, что девушка практически всегда выбирает короткие наряды и одевается совсем не по возрасту, чем может только позорить знаменитого отца. Сама Стефания на критику хейтеров не отвечает.