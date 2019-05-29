Заменил Алле Тарзана? Галкин мог стать «утешением» для Пугачёвой

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Ещё в браке с Киркоровым Примадонна была «ценительницей» танцев Сергея Глушко.

Не так давно в интервью у Ивлеевой Максим Галкин рассказал о некоторых тайнах своей личной жизни. Отношения с Аллой Борисовной, видимо, начались у знаменитого комика в интересный период, когда певица была ещё замужем за Филиппом Киркоровым, но уже тогда она могла начать встречаться с разными фаворитами.

Очевидно, что Максим мог стать «утешением» для Пугачёвой в бесперспективных отношениях с Тарзаном (Сергеем Глушко), нынешним супругом Наташи Королёвой. Как ни странно, но, вероятно, Галкин смог каким-то образом зацепить Аллу и заменить ей молодого танцовщика приватных танцев.

Не раз сообщалось о том, что Примадонна с 1997 года была почти постоянным почитателем танцев Тарзана. Пару лет назад стилист и хороший знакомый Пугачевой рассказал о «похождениях» певицы. По словам инсайдера, Пугачёва даже квартиру купила красивому танцору, чтобы, видимо, поощрить его в талантах.

Вероятно, только после того, как Примадонна повстречала Максима Галкина, звезда задумалась о перспективах отношений с Тарзаном. По всей видимости, Максим смог заполучить руку женщины своим юмором и искренностью, чего не мог дать Алле Глушко. Помимо этого, стилист рассказал, что из-за Тарзана Пугачева начала ссориться с Киркоровым. Якобы, Филипп и Алла «не поделили» танцора, так как его танцы нравились и поп-королю, и его жене. Видимо, Глушко сильно интересовал Примадонну, ведь он стал причиной ссоры и крупного скандала, что могло стать началом конца их брака.