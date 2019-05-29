«У меня легкое похмелье!» – Асмус может спиваться из-за «гулящего» Харламова

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На днях Гарик красноречиво снял обручальное кольцо, чем подогрел слухи о проблемах в семейной жизни.

Недавно внимательные пользователи Сети заметили, что Гарик Харламов снял своё обручальное кольцо и стал значительно меньше времени уделять своей законной супруге актрисе Кристине Асмус и их совместной дочери. Более того, самого шоумена неоднократно подозревали в «интересных» связях с мужчинами, которые сам Гарик категорически отрицает. Теперь и сама Асмус подогрела сплетни в Интернете о том, что в её браке может быть не всё в порядке. Кристина опубликовала фото из пустыни и публично сообщила, что она сильно перепила пива. «Так, у меня легкое похмелье», - заявила актриса и сразу же вызвала волну осуждения в комментариях.

Не исключено, что знаменитость может медленно начинать спиваться из-за Харламова, которого хейтеры уже давно прозвали «гулящим мужем». Сама же актриса отшучивается и причиной своего «сушняка» называет то, что поклонники в предыдущем посту якобы не разрешили ей подстричь волосы под каре. Стоит напомнить, что сами супруги подробностями своей личной жизни практически не делятся с фанатами, а потому в Сети появляются всё больше домыслов и сплетен по поводу отношений Гарика и Кристины.