Зеркало «подвело». Саша Черно опозорилась провальным фотошопом фигуры

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Звезда «Дома-2» в погоне за идеалом, вероятно, забыла скорректировать формы в отражении зеркала.

Ни для кого не секрет, Александра Черно обладательница неординарной внешности и пышных форм. Несмотря на все попытки девушки похудеть, вес участницы «Дома-2» по-прежнему превышает в 100 килограмм. И хотя Саша уверяет, что чувствует себя комфортно в своём весе и, в целом, довольна собой, однако, и не брезгует корректировать фигуру фотошопом. Так, в соцсети звезда «Дома-2» поделилась очередным снимком, где позирует в отражении.

И всё бы ничего, вот только зеркало «подвело» участницу телестройки и Саша лишь опозорилась провальным фотошопом на снимке. Вероятно, в погоне за идеальными пропорциями молодая красавица забыла скорректировать формы в отблеске. Ведь на снимке отчётливо заметно, как отражение буквально в два раза превышает объёмы Черно, нежели в реальном силуэте. К тому же, примечательным стала и неудачная обработка складок девушки в районе бёдер и второго подбородка, которых и вовсе нет на левой части снимка. Вероятно, на фоне комплексов Черно уже буквально помешана на идеальных параметрах, однако, таким образом Саша лишь усугубляет ситуацию, выставляя себя на посмешище.