Творчество или нечто большее? Стоцкая откровенно призналась в чувствах к Киркорову

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Рыжеволосая певица на всю страну рассказала, как она ранее сотрудничала с Филиппом.

36-летняя певица и актриса Анастасия Стоцкая стала новой героиней программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Новый выпуск со звездой зрители смогут увидеть уже в эту субботу, в первый летний деть – 1 июня. В программе Стоцкая откровенно призналась в своих чувствах к Филиппу Киркорову и заявила, что когда только начинала заниматься творчеством с поп-королем российской эстрады, она была в него по-настоящему влюблена. Однако чувства угасли в тот момент, когда певец не захотел больше продюсировать молодую звезду из-за её ночных вечеринок с подругами в клубах.

Стоит отметь, что нечто большее, чем просто сотрудничество артистов, неоднократно замечали и фанаты, которые до сих пор приписывают Анастасии и Филиппу роман. Более того, некоторые поклонники даже считают, что Стоцкая могла родить своего сына от поп-короля, поскольку мальчик на самом деле растет вылитым «Киркоровым». Однако певица сейчас пребывает в счастливом браке со своим мужем бизнесменом Сергеем, с которым воспитывает двоих детей - сына Александра и дочь Веру.