Хейтеры ликуют. Ксению Бородину перекосило из-за неудачной пластики?

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«В губы пчела укусила?» - в Сети появляются догадки по поводу странного снимка звезды.

Ксения Бородина любит привлечь внимание поклонников в социальных сетях необычными, а порой и странными снимками. Но на очередной пиар «повелись» не только фанаты – хейтеры тоже ликуют. Дело в том, что и без того пухлые губы звезды исказились в неестественном ракурсе.

Не секрет, что Ксения – приверженица пластический операций и уколы красоты для неё – привычное дело. Вероятно, девушку перекосило из-за неудачной пластики – скорее всего, растёкся ботокс. По крайней мере, к такому выводу пришли пользователи Instagram. В соцсети пишут: «В губы пчела укусила?», «Что с губами?», «Зачем дуть губы так? В 18 лет это ещё простительно, в 36 смешно». Многие фанаты просят Бородину остановиться и прекратить издеваться над лицом, иначе от её естественной красоты не останется и следа.