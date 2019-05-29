Вторая Рудковская! Регина Тодоренко «мучает» полугодовалого сына английским языком

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«Лучше малышу на русском сначала все эти слова знать», - убеждают гиперактивную маму пользователи сети.

Недавно в своем Instagram экс-ведущая шоу «Орел и Решка», а ныне популярный на YouTube интервьюер Регина Тодоренко опубликовала видеоролик. В нем она показала подписчикам, как в свободное от съемок время занимается с полугодовалым сыном английским языком.

На видео девушка демонстрирует ребенку различные картинки, произнося названия изображенных предметов на английском языке. Михаил, который сидит на руках няни довольно спокойно реагирует на происходящее.

Возможно, таким образом певица «с пеленок» старается приучить 6-месячного сына к иностранному языку. Ведь, как сама Тодоренко ни раз отмечала, знание английского языка ей очень пригодилось на съемках «Орла и Решки» и для карьерного роста в целом.

Однако не все подписчики одобрили методы воспитания молодой мамы.

Так, одна из подписчиц, представившись педагогом, поспешила объяснить Регине, что она зря «мучает» малыша. По ее мнению, в таком возрасте, в первую очередь, необходимо обучать ребенка говорить на родном языке. И только после того, как у него окончательно сформируются речевые навыки, приступать к изучению иностранного.

К слову, многие специалисты утверждают, что лучший возраст для того, чтобы начать учить языки с ребенком - 3-5 лет. Обучение в более раннем возрасте грозит опасностью механического изучения языка и неправильным произношением русских звуков.

Прислушается ли Регина к совету фолловеров или будет и дальше превращаться во вторую Рудковскую, загружающую своего отпрыска бесконечными тренировками, покажет время.