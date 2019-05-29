Даже «руки-базуки» не спасли – «Синтоловый качок» Терёшин публично получил по лицу

Сегодня, 13:00

В новом шоу интернет-фрик получил «на орехи» ради выигрыша.

На своем YouTube-канале блогер Амиран Сардаров выпустил новое шоу «Каменные лица». Ее суть заключается в том, что двое участников должны как можно сильнее ударить друг друга по лицу, и тот, кто не выдержит и упадет, считается проигравшим. Победитель безжалостного шоу получает 50 тысяч рублей.

В новом выпуске принял участие популярный в Сети «синтоловый качок» Кирилл Терешин и фермер Василий Камоцкий, известный под прозвищем «Пельмень». Ранее мужчина принимал участие в чемпионе по пощечинам в Красноярске и занял почетное первое место. Неудивительно, что и на этот раз он вышел победителем, а интернет-фрик публично получил по лицу и практически потерял сознание.

Очевидно, что даже «руки-базуки» не спасли Терешина от позора. Да, они выглядят очень большими и неестественными, но при этом в них практически нет силы. Кириллы это доказал во время своего удара. Ранее парень приходил на различные шоу на ТВ и жаловался, что ни один врач не хочет исправить его ситуацию. Вколов в руки огромное количество синтола, он, похоже, не сможет от него избавиться.