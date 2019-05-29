«Такой же сутулый» – Фанаты нашли невероятное сходство между Бородиной и её собакой

Сегодня, 12:15

Любимый питомец перенял у хозяйки далеко не самые привлекательные черты.

Ксения Бородина, как и многие звёзды российского шоу-бизнеса, души не чает в своём питомце. Собака по кличке Берти часто является главным персонажем её постов в социальных сетях и «сторис» в Instagram. И, как это часто бывает, любимец девушки перенял некоторые черты своей хозяйки.

Фанаты нашли невероятное сходство между Бородиной и её собакой: в комментариях к новому опубликованному снимку на официальной странице звезды пишут: «Весь в Мать, такой же сутулый. Собака подозревака», «Что-то она перекормленная сильно, бедняга». Действительно, ранее в Сети появлялись доказательства специфической осанки телеведущей, и сутулость пса в определённой мере напоминает манеру Ксении держать себя. Но этот эстетический дефект не мешает Берти быть буквально «суперзвездой» в рекламе: Бородина не раз использовала её для пиара и заработка, например, рекламируя ветеринарное средство.