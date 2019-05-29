«Матерился и кричал»: Крид заявил, что Киселев его шантажировал

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Киселев пообещал снять артиста со всех каналов, и сломать жизнь Егору.

Егор рассказал, что в последнее время про него пишут очень много негативных статей, по поводу имиджа певца, что он наглый. Крид выяснил, откуда идут все источники. Оказалось, что есть какая-то одна компания, которая заказывает все эти статьи.

«И это правда!», — подчеркнул Егор. На видео видно, что музыкант не хотел говорить о инициаторе всех статей, но после, решился высказаться. В партнерскую поддержку Егор поехал, как предполагалось, на закрытую вечеринку, где выступление не оплачивалось. Партнером и организатором был Киселев Владимир, он собрал огромный зал более 3000 человек, и хотел, чтобы исполнитель выступил за «спасибо». Вся эта история выглядела, как обман. Егор попытался сразу связаться со своим продюсером Пашу, чтобы обрисовать всю картину. «Пашу» не взял трубку, Крид принял решение выступить так как до выхода на сцену осталось семь минут, а после решить финансовые вопросы.

К Егору подошел человек, работающий на Киселёва, сообщил, что Владимир Владимирович просил певцу передать, если Крид не будет выступать, то артиста снимают с радиостанции и со всех телеканалов русской медиа-группы на месяц. Киселёв открытым текстом шантажировал певца. Скорее всего, он уничтожает всех партнеров, кто пытается сделать по-своему. Крид опешил и решил еще раз связаться с Пашу.

«Тут на встречу вышел Киселёв, подошел ко мне, и начал кричать матом, что он сломает мне жизнь, сломает мою карьеру, послал меня на три буквы. Не надо выступать и тому подобное», — рассказал Егор.

Певец спокойно поблагодарил Владимира и удалился. После этого, всей компании Егора, Киселёв отменил транспортные средства, отменил несколько концертов. После всего «выступления» Владимира Владимировича, он хотел унизить Егора и заставить его извиниться, получается ни за что. Из этого можно сделать вывод, что Киселёв человек такого большого калибра, решил своей огромной империей «задавить» 24-летнего парня, который своими силами встал на ноги. Скорее всего, Владимир на этом не остановится и будет всякий раз пытаться унизить или опустить артиста.