«Нахрапом взял» – Рита Дакота чуть не стала любовницей женатого мужчины

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После развода с Соколовским певица то и дело разочаровывается в мужчинах.

Недавно Рита Дакота рассказала в своем Instagram-аккаунте об истории, которая приключилась с ней. Оказывается, после развода с Владом Соколовским у нее были попытки завести новые отношения. В частности, знаки внимания ей активно оказывал мужчина, имя которого она решила не раскрывать. «Ухаживал тут за мной один парень. Молоденький, красивый, успешный, интересный… «Нахрапом взял», как говорится», – по словам звезды, молодой человек был совершенно не в ее вкусе, но смог добиться расположения благодаря постоянным ухаживаниям. В каком же она оказалась шоке, когда узнала, что он женат.

«Откуда развелось столько мерзких днищенских мужиков?» – Дакота была в бешенстве из-за того, что, по ее мнению, в современном мире слишком много лжи. Если бы она не узнала правду, то, возможно, могла стать любовницей женатого мужчины. Сам молодой человек не видел в этом никакой преграды, но для Риты это стало последней каплей. Видимо, развод с Соколовским настолько повлиял на нее, что теперь ей будет трудно найти достойного мужчину.