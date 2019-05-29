Работает за двоих. Виктория Лопырева вытягивает бюджет семьи рекламой зубной пасты и тонального крема

Сегодня, 18:00

Модель только недавно стала мамой, а уже во всю работает за себя и за своего мужчину.

Известная российская модель и Мисс Россия-2003 Виктория Лопырева 4 месяца назад стала мамой. Отцом ее ребенка оказался бывший вице-президент строительной компании «Ташир» Игорь Булатов. Казалось бы, влиятельный бизнесмен должен полностью обеспечить жизнь красивой Вики, но жизнь распорядилась по-другому.

После того, как Игорь ушел из семьи с ребенком, отец экс-супруги лишил его доли акций. Булатов остался ни с чем, но вероятно, именно большая любовь Виктории к Игорю до сих пор держит эти отношения «на плаву». Сейчас пара проживает в Майами, они растят сына Марка-Лионеля. Не для кого не секрет, что жизнь за границей достаточно дорогая и Лопыревой приходится выкручиваться, чтобы обеспечить достойную жизнь себе, ребенку и супругу. Можно сказать, работает Вика за двоих. Она вытягивает бюджет семьи рекламой зубной пасты, тонального крема и детских бутылочек. Как медийное лицо, конечно, о не забыли не все, и рекламодатели с удовольствием «подкидывают» ей работенку.

На своей ранее раскрученной странице в Instagram ее публикации буквально заполонила реклама. Практически каждый пост она благодарит фирму, говорит о качестве и убеждает подписчиков статьи потребителем товара. Вот только, похоже сам Игорь Булатов решил стать альфонсом. Мужчина не любит показываться на камеру, хотя Виктория в своих stories просит его также поддержать ее в рекламе.

Он говорит, что личность совершенно не медийная и очень стеснительная. Но домохозяйки страны уверены, что настоящий мужчина должен нести домой добычу в зубах, а не прятаться за успешностью своей женщины, тем более только что родившей. Вот и получается, что Вике приходиться рекламировать все товары бытового спроса, а Булатов лишь прячет лицо от камеры и улыбается. Но от его улыбки в бюджет деньги не капают?