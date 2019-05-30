Уши пришил к голове. Тимати избавился от своего главного комплекса

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Певец обратился к помощи пластического хирурга, чтобы больше себе нравиться.

Пользователи в сети случайно наткнулись на старые фотографии Тимати. Они заметили, что на старых публикациях уши певца кажутся более выразительными и бросаются в глаза. А сейчас Тимати выглядит более гармонично и пропорционально. Певец признавался, что ему пришлось обратиться к пластическим хирургам, чтобы избавиться от проколов в ушах. Операция длилась недолго – около часа под местным наркозом. Но о том, что в эстетических целях Тимати избавился от своего комплекса, пришив уши к голове, певец промолчал.

Возможно, Тимати побоялся, что его посчитают «сладким» - так говорит современная молодёжь. А Тимати привык нести образ брутального, серьёзного мужчины, к тому же его статус обязывает быть таким. В первую очередь певец избавился от комплекса, многим может показаться это мелочью, но когда тебя в школе дразнят, прививая комплексы это перерастает в более глубокие проблемы и придаёт неуверенность. Тимати можно похвалить, что имея большую возможность изменить себя, он не перебарщивает, как многие звёзды, а предпочитает более проверенные временем методики – певец занимается спортом, поддерживая в хорошей форме свою фигуру.

Многие фанаты считают, что операция преобразила Тимати и сделала более привлекательным для окружающих, к тому же у Тимати освободилось место для татуировок, которые он так любит.

«Тимати, тебе очень идет с новыми ушами, главное не увлекайся», - пишут фанаты певца в сети Instagram.