«Хороших врачей нет в вашем селе» или как Елена Малышева предлагает услуги своей клиники?

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Известный доктор уверяет, что самые лучшие специалисты работают в клинике доктора Малышевой и конечно же за хорошие деньги.

Ведущая программы «Жить здорово!», профессор медицинских наук Елена Малышева, похоже целенаправленно продвигает свои бизнес-идеи в медицине. Все дело в том, что после того, как Малышева стала активно вести свой Instagram – популярность ее клиники с одноименным названием прибавилась в двое. Если быть точнее, то сама Елена упорно пропагандирует свою клинику для простого населения. Но, как оказалось, что не каждый сможет себе это позволить. Консультация специалиста в клинике варьируется от 10 до 50 тыс. за один прием без дальнейших манипуляций. Кроме того, пациенты жалуются, что никакого сострадания к больному человеку нет, а многий медперсонал смеется над твоей проблемой.

Конечно, среднестатистический житель России не сможет себе позволить такой прием, но Малышева уверена, что только врачи из ее клинику помогут разобраться с проблемой. Так например, в общении со своими подписчиками Елена Малышева обронила фразу: «Вы хотите, чтобы мы не показывали хороших врачей, потому что их нет в вашем селе», а потом добавила: «Дорогие друзья, если вы хотите попасть на консультацию к одному из самых врачей в своей профессии, вы должны понимать, что это огромная работа. И за свою работу врач вправе получить зарплату».

Бесспорно, каждый труд должен был оплачен. Но, зачастую, от безысходности люди бегут только туда, куда им навязывают очень медийные личности. В данном случае, складывается впечатление, что благодаря работе на «Первом канале» Малышева пользуется своим положением и зарабатывает деньги на наивности обычных граждан и их доверии. Из сказанных ей фраз, можно выделить две: «самые лучшие врачи у нас», «в вашем селе нет».

То есть получается, что Елена называет каждый провинциальный населенный пункт – селом, в котором врачи малограмотны, необразованны и непрофессиональны. Стоит напомнить, что сама Елена родилась и училась в Кемерово, что тоже находится в десятках тысяч км от столицы России. Кемерово – это село? Думаю многие не согласятся с мнением главного врача страны.

Но, больше всего пациентов интересует вопрос: «К какому специалисту можно обратиться, чтоб он нам помог?». Стандартный ответ Елены Малышевой: «Обратитесь в наш центр, там высококвалифицированные врачи и доктора наук (адрес и телефон)». Не для кого не секрет, что по долгу своей работы Елена знает очень много врачей. Многие из них являются первоклассными специалистами и приезжают именно из провинциальных городков страны на конференции и повышение квалификаций.

Нельзя сказать, что только в Москве есть лучшие врачи от Бога, а вот «в вашем селе их нет» - это дискриминация и навязывания неправильных стандартов обществу. Складывается впечатление, что все дело в семейном бизнесе, который успешно продвигает профессор Елена Малышева и ее главный спонсор «Первый канал».