Дешево оценили. Муж Аксеновой намекнул, что она стоит дороже, чем миллион

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Звезду сериала «Мажор» обвинили в эскорте. Супруг оправдал девушку сказав, что за такую сумму она бы не стала этого делать.

Совсем недавно звезда сериала «Мажор» Любовь Аксенова оказалась в центре скандала. Девушку обвинили в эскорте, а также в обмане потенциального клиента. Мужчина обратился в агентство, чтобы найти себе девушка на вечер. Его выбор остановился на актрисе Любови Аксеновой. За встречу со звездой мужчина заплатил около миллиона рублей, но на встречу так никто и не пришел.

Муж Любови Павел Аксенов разговаривал с правоохранительными органами и высказался, что актриса не занимается эскортом, тем более за такую сумму. Таким образом Аксенов намекнул, что его возлюбленная стоит дороже, чем миллион рублей. Неужели мужчина все-таки допускает возможность такого рода деятельности жены? Видимо, Любовь дешево оценили. Но такие расценки поставил менеджер агентства, в которое обратился мужчина. Возможно, молодой человек заплатил больше, если бы ему сказали. Сама актриса не комментирует сложившуюся ситуацию.

Любовь Аксенова является востребованной актрисой. Ее карьера идет только в гору, а популярность растет. Вероятно, что Любовь получает хорошие гонорары за фильмы, в которых снимается. Остается непонятным, зачем Павел некорректно выразился, вызвав подозрения по поводу отношения Аксеновой к эскорту.