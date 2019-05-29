«Милый квартиру подарил?»: Инсайдеры уличили Шурыгину в романе с Серовым

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Видимо, супруг Дианы не возражает против шикарных подарков от любовников.

Диана Шурыгина похвасталась пользователям новой квартирой на севере Москвы, в которую несколько дней назад переехала со своим мужем Андреем Шляниным. Теперь она живёт по соседству с Анастасией Ивлеевой и Ефимом Шифриным. После данной информации появилось много слухов, из которых многие утверждают, что Диана закрутила тайный роман с Александром Серовым. По одной из версий, она наблюдала за нашумевшим скандалом с Дарьей Друзьяк и выбрала такую же методику.

«Диана насмотрелась на Друзьяк и пошла к Серову проситься, чтобы прослушал. Она то не глупая, глазки ему построила, вот и закрутилось у них», «Он ей квартиру подарил?», «Мдаа..Видимо милый квартиру подарил. Талант не пропьешь!», - пишут пользователи в сети.

Диана хитрая девушка и могла специально выбрать слабое место композитора – пристрастие к молодым девушкам. Она с лёгкостью нашла мужа, будучи главной героиней скандального шоу Малахова. Девушка обвиняла парня в изнасиловании, а Андрей работал оператором на программе и влюбился в нее. Девушка может похвастаться пробивным характером и отсутствием скромности, поэтому в слух о романе с Серовым вполне может быть правдой. К тому же откуда деньги у молодого оператора на новуб квартиру? Разве, что Диана зарабатывает своим талантом. Если квартира Дианы подарок от Серова, то Диана обошла Друзьяк, оставшись в плюсе.

Александр Серов стал участником скандала на шоу «Прямой эфир». Бывшая участница телепроекта «Дом-2» обвинила Александра в изнасиловании. Она рассказала, что он обещал ей воплотить мечту стать певицей и поселил в свою квартиру. Неожиданно для Друзьяк, Серов стал вести себя очень грубо и в состоянии алкогольного опьянения музыкант изнасиловал её. Александр отверг данную информацию и обещал девушке, что обратится в суд за клевету.