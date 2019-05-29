«Постоянно орет на нее, а она молча все делает» или как проходит отдых Прилучного и Муциенице в Греции?

Сегодня, 06:00

Об этом сообщила Instagram-группа Admin_anshlak.

Сложные отношения в звездной семье, все чаще говорят о скорейшем разводе Павла Прилучного и Агаты Муциенице. Сначала парня уличали в измене супруге с девушками легкого поведения, потом его нашли спящим в чужой машине в пьяном виде, затем он был замечен в гостинице с какой-то девушкой на съемках нового проекта, а сейчас сообщают информаторы – он просто не ставит свою жену не во что.

В этот раз свидетелем драмы семейной четы стали работники отеля Abaton Island Resort & Spa (Ханья, остров Крит). Стало известно, что сейчас семейная идиллия Прилучных развернулась на берегах Средиземного моря, где они делают фотосессию для журнала «GQ». По задумке редакции, пара снимается в романтической фотосессии и дает интервью о тайнах счастливой семейной жизни. Но, если верить информатору, то есть и другая сторона медали.

Аноним сообщает: «Сейчас в Греции отдыхают Прилучный с Агатой, у них там фотосессия на яхте. Все красиво и манерно. Только он постоянно орет на нее, а она молча все делает, как он хочет…Сидят они отдельно. Он постоянно в телефоне переписывается, а Агата селфи фигачит. Вообще не общаются. Наш администратор говорит, что у них фотосессия для журнала, якобы все хорошо, но на самом деле разводятся. Ну по ним заметно. Агата видно, что страдает, а ему походу все пофиг. Ведет себя странно, постоянно нервный и нос трет…Ну похож на нарика какого-то, но утверждать не берусь». Вот так, судя по всему, проходит совместный отдых в Греции.

Складывается впечатление, что за последнее время произошло слишком много событий в жизни семьи, но они далеко не положительны. В скором времени у Павла Прилучного будет обнародован новый проект «Клетка». Вполне вероятно, что из-за его семейных скандалов – это мешает его карьере, ведь в глазах общественности он полный антигерой, а Агата жертва. Павлу в данной ситуации явно не выгоден в скандал, ведь на счету работа и большие деньги.

Ранее сообщалось, что Прилучный избил жену, а позже Муциенице забрала заявление из полиции, сказав, что ничего не было. Вполне возможно, что сейчас Павел спасает свою актерскую карьеру, а Агата лицо обманутой женщины. Love Story для журнала поможет убедить в этом поклонников и кинокритиков.

Сведения взяты из Instagram-группы Admin_anshlak.