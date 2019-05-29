Маленькая Настя: Решетова показала подписчикам как будет выглядеть ее ребенок

Сегодня, 11:15

Девушка Тимати примеряла на себя фильтры из Snapchat, сделав себе лицо маленькой девочки.

Слухи о беременности девушки главного Black Star страны в сети ходят уже несколько месяцев. Изначально внимательные подписчики замечали округлость в районе живота у девушки и увеличение груди, что по своим признакам очень напоминает беременность. Даже экс-супруга Тимати прокомментировала этот факт в одном из интервью. Шишкова сказала, что детская коляска теперь перейдет от Нюши и Лопыревой к Решетовой.

Сегодня Анастасия примеряла на себе маски в приложении Snapchat, видимо девушке стало интересно как будет выглядеть ее будущий ребенок, если он будет похож на маму. После чего решила поделиться своими историями с подписчиками. В свою очередь, ее поклонники не оставили без внимания этот факт и уверены, что Решетова готовится стать молодой мамой, хотя о своей беременности не распространяется.

Видимо, противников общего ребенка Решетовой и Тимати достаточно, поэтому пара пока все оставляет в секрете. Помимо хейтеров в сети, против ее беременности могут выступить Симона Юнусова и Алена Шишкова, которые в данный момент растят дочь Тимати Алису. К слову, Тимур и сам все свое свободное время проводит с маленькой дочкой, пытаясь дать ей полноценное воспитание.

Настя же в этот момент выкладывает свои старые фотографии без живота, считают подписчики. Они предположили, что девушка опасается сглаза или порчи. Но вероятнее всего, она просто избегает распространения слухов и сплетен, так как ее персона итак постоянно остается на слуху из-за беременности.