Опять сэкономил: Тимати поздравил министра обороны дешевыми вещами с AliExpress

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Тимур устроил показ мод в министерстве обороны в честь Дня рождения Шойгу, но подписчики обнаружили эти вещи втрое дешевле на китайском сайте товаров.

В честь Дня рождения министра обороны РФ Сергея Шойгу Тимати совместно с лейблом Black Star устроили модный показ прямо в здании министерства. Публике были представлены базовые вещи, а именно футболки, лонгсливы и худи с милитаризованными принтами. По его словам, создание коллекции от задумки до выпуска вещей заняло более шести месяцев. Показ Тимати организовал совместно с «Армией России».

Возможно, неплохая идея выпускать брендовые элементы одежды для российских военнослужащих. Однако, многие внимательные пользователи заметили, что некоторые вещи из «Черной звезды» можно найти на главном китайском агрегаторе магазинов, а именно на Aliexpress. Но только стоимость там гораздо меньше, чем предлагает Тимати. В качестве сравнения можно взять женские шорты на официальном сайте Black Star за 2300 рублей, а вот AliExpress предлагает точно такие же, как были представлены на презентации всего за 800 рублей.

Возможно, Тимати решил снова сэкономить, и закупить вещи у китайских магазинов просто добавив надписи на одежду «Black Star» и «Армия России». Так как это уже далеко не первый случай, когда хип-хоп исполнитель попадался на плагиате, то есть его продукция была точно такая же, как и у китайских продавцов. Пару месяцев назад музыкант продавал свои фирменные наушники почти за 10 тыс. рублей, когда на китайском сайте эту модель нашли вдвое дешевле.