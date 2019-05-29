«Битва» за кошелёк Тимати. Беременность Решетовой стала сильным ударом для Алёны Шишковой

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Об этом рассуждают в сети. «Финансовая война не за горами», - комментируют хейтеры.

Алёна Шишкова бывшая возлюбленная рэпера Тимати и мать его единственной дочери Алисы. Как говорил Тимати в одном из интервью, он долго ухаживал за Алёной прежде, чем она ответила ему взаимностью. Молодые люди прожили вместе 3 года, а в 2014 году Тимати обрадовал близких и фанатов новостью о рождении дочери. До свадьбы дело так и не дошло, в 2015 году после совместного отдыха пара рассталась. Несмотря на это, Тимати и Алёна сохранили дружеские отношения. Рэпер не забывает маму своего ребёнка: дарит ей подарки и помогает финансово. Это притом, что любимая дочь Тимати живёт с бабушкой, мамой рэпера. К слову, таким отношениям бывших возлюбленных можно только позавидовать. Но гармонию нарушила модель Анастасия Решетова, которая вскоре появилась в жизни Тимати. Именно тогда началась скрытая «битва» за кошелёк Тимати.

Вдобавок ко всему, недавно в СМИ появилась радостная новость: «Тимати и Анастасия Решетова ждут ребёнка». Пользователи убеждены, что новость о беременности Решетовой стала сильным ударом для Алёны Шишковой. Ведь отныне, модель может лишиться роскошной жизни, которую ей спонсировал бывший возлюбленный. А на деньги, которая зарабатывает Шишкова сильно не «пошикуешь».

«Вот и всё, сейчас появиться любимый сынишка и тогда, Шишкова точно останется в пролёте. Всё своё внимание, Тим будет уделять двум детям и Решетовой. Ну, я думаю на внимание Тимати Алёне всё равно, а вот то, что денежный поток прекратиться это, да», - прокомментировал подписчик.

Отныне, Алёне Шишковой придётся уменьшить свои «аппетиты», либо найти нового «спонсора». С внешними данными модели это будет не проблема.