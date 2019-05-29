Фрик добрался до Примадонны! Гоген Солнцев хочет увести Аллу Борисовну у Галкина

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Гоген считает, что семейная жизнь с Пугачевой сложилась бы лучше, чем с его женой.

Звезда шоу Малахова Гоген Солнцев заявил, что поразмыслив решил - лучше бы женился на Алле.

«Уверен, семейная жизнь и благополучие сложились бы по другому. Не было бы проблем, которые преследуют с Екатериной», - написал Солнцев. Молодой человек предпочитает дам постарше и обдумывает, как отреагирует Максим Галкин на его желание, сделать предложение его супруге. Можно позавидовать уверенности Гогена, не каждый посмеет замахнуться на звезду такой величины. Об Алле Борисовне в своё время мечтали многие, но сейчас она в счастливом браке с Максимом Галкиным и воспитывает двоих малолетних детей.

К слову, шансы Гогена ровны нулю. Но молодой человек не унывает и считает, что в жизни происходят разные непредсказуемые вещи. Своим постом он намекнул, что есть шансы увести Аллу Борисовну у Галкина, так сказать добраться до самой Примадонны.

Пользователи жалеют Пугачеву и считают, что со стороны Гогена упоминать её имя в таком контексте звучит неуважительно. Если вспомнить, то певица отрицательно высказывалась о современных передачах, упомянув Гогена в плохом свете. Она намекнула, что у молодого человека проблемы с головой. Может он обиделся и нарочно упомянул женщину-легенду в своей нелепой публикации.

Солнцева считают фриком и звездой хайпа, он участвует в самых грязных историях и является частым гостем программ Малахова. «Фрик добрался до Примадонны», «Алла за тебя не вышла бы», «Это женщина- легенда, женщина – талант, женщина – эпоха.И её муж не чета тебе», - пишут пользователи Гогену в комментариях Instagram.

Гоген пытается привлечь внимание к своей персоне, используя имя громкой личности шоу-бизнеса. Он переживает, что перестанет быть интересным и шоу «Прямой эфир» не будет в нём заинтересованно. Возможно, у супруги Гогена закончились деньги и он решил присосаться к Пугачёвой. Многие предлагают Гогену альтернативное предложение – стать участником «Дом-2». Там все условия для фрика. Его выступления явно будут в топе и работать не надо.