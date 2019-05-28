«Развалит» Black Star? Крид намекнул на «смерть» лейбла без «лучшего артиста»

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«Профукали» своё счастье – возможно, Тимати и Пашу еще пожалеют, что не уговорили Егора остаться.

Недавно Егор Крид дал интервью журналисту Юрию Дудю, который имеет собственный блог на YouTube-канале. В ходе беседы певец рассказал многие подробности своей жизни, о которых раньше отмалчивался или избегал ответа. Естественно, в разговоре речь зашла про его уход из Black Star, который стал крайне неожиданным для многих фанатов. После череды вопросов Дудя Крид ответил, что Тимати, Пашу и Вальтер (владельцы лейбла) не хотели его отпускать слишком долго. Аргументировал он это тем, что он «является главным активом компании». Следовательно, именно Егор приносил большую часть доходов и был самым «продаваемым» артистом.

Видимо, Крид намекнул на «смерть» лейбла без «лучшего артиста», ведь без него лейбл легко может «загнуться». Не исключено, что именно его уход «развалит» Black Star. Судя по всему, именно это стало причиной того, что Тимати активно работает с новыми исполнителями из проекта «Песни». Юнусов подыскивает замену ушедшему из их компании певцу, хотя найти такого «холостяка» будет крайне трудно.