Дочерям судьбу «поприличнее»? Бородина пытается «уберечь» детей от ошибок своей молодости

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С детства Ксения приучает Теону и Марусю «заниматься тем, чем они хотят».

Успешная мама и любящая жена Ксения Бородина решила рассказать о том, кем хотят стать её дочери Маруся и Теона, когда подрастут. Естественно, такой вопрос знаменитой телеведущей очень часто задают в социальных сетях, ведь звезда постоянно хвастается успехами, или комичными ситуациями из своей жизни и жизни своих дочерей.

Как оказалось, своенравная участница «Дома-2», которая сумела стать ведущей телепроекта наравне с Ксенией Собчак, пытается «уберечь» детей от ошибок своей молодости. То ли карьерная лестница была не совсем интеллигентная и порядочная, то ли Ксении просто не нравится сама мысль об участии её дочерей в шоу-бизнесе, однако мать, вероятно, делает всё для того, что оградить девочек от своей судьбы.

«Мне часто задают вопрос о том, кем мечтают стать мои дети. Пойти по маминому пути, или нет, и так далее. Ответ простой: мне своим детям хочется дать возможность, в первую очередь, найти то, что им интересно», – отметила в Instagram Бородина.

К этому откровению звезда добавила о будущих планах Маруси, старшей дочери, которая мечтает стать дипломатом. Выбрав профессию «поприличнее», Маруся, вероятно, чувствует недостатки медийной жизни. Стоит добавить, что пока Ксения сомневается в настрое дочери связать свою судьбу с государственной службой.