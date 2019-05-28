Сдала с «потрохами» - Хирург Пынзарь показала, как она на самом деле выглядела до операции

Сегодня, 17:45

«Это особое строение лица», - сделала заявление специалист клиники красоты.

Прошло чуть больше месяца с тех пор, как звезда реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь пошла на пластическую операцию. Девушка решила убрать свисающие на лице «брыльца», которые, как она говорила, портили красоту ее лица. Многие фанаты отговаривали ее чуть ли не до самой операции, однако она была непреклонна.

Лишь сегодня эти пользователи сети поняли, почему Пынзарь так твердо настроилась менять внешность. На личной Instagram-странице она регулярно публиковала фото, по которым нельзя было сказать, что проблема была настолько серьезной. Однако все стало на свои места, когда ее хирург показала, как на самом деле она выглядела до операции.

Доктор опубликовала пост с фотографиями, на которых лицо Дарьи было запечатлено до и после «пластики». Некоторые пользователи сети просто не могли поверить, что снимки «до» действительно не были отредактированными, на что хирург отвечала: «Да, приходилось использовать Фотошоп из-за особого строения лица», возможно, имея ввиду, что этим ее пациентка могла заниматься раньше.

Вероятно, до операции Пынзарь постоянно пользовалась фоторедакторами и, можно сказать, обманывала фанатов, однако хирург, как говорят, сдала ее с «потрохами».