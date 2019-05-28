«Яжемать» Рапунцель упрекнули в демонстрации «наигранной любви» к ребенку

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«Работает на камеру, а дочь хлебает воду», - пишут взволнованные поклонники в соцсети звезды «Дом-2».

Скандально известная участница теле-стройки Ольга Рапунцель решила разбавить собственный Instagram-профиль очень милым, по ее мнению, видеофрагментом совместного с дочерью времяпрепровождения. На видео девушка вместе с малышкой, которую она держит на руках, купаются в бассейне.

Возможно, публикуя запись, Ольга честно думала, что подписчики будут умиляться при его просмотре, однако, на деле, видеоряд вызвал совершенно противоположные чувства. Так, например, фолловеры заметили, что Рапунцель, купая малышку, постоянно посматривает в сторону и улыбается.

«Красуется перед камерой», - отметили внимательные пользователи.

Через несколько секунд просмотра видео становится понятно, что Оля слишком сильно увлеклась процессом позирования и не замечает того, что дочка буквально хлебает из бассейна. Тот факт, что ребенок напился воды не ускользнул и от подписчиков.

Рапунцель в очередной раз упрекнули в демонстрации фальшивых эмоций на публику:

«Как же твоя наигранная любовь на камеру надоела «Яжемать»», - гневно написали комментаторы.