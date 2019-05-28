Насильная любовь – Рудковская может лишить сыновей наследства за отсутствие помощи

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Не поднес стакан воды – вычеркнут из завещания: именно так коротко можно объяснить недавнее высказывание продюсера.

Недавняя публикация Яны Рудковской спровоцировала бурю критики в сети. Подписчики негативно восприняли то, что ее 6-летний сын Александр уже проявляет меркантильность – продюсер похвасталась, что на одной из фотосессий Гном Гномыч отказался позировать «за спасибо», а потребовал игрушку. Однако, как выяснилось, это не единственное, что ошарашило фанатов.

В ходе обсуждений поведения Саши один из подписчиков заметил, что скоро и стакан воды не поднесет за просто так. «Другие поднесут. Я их тогда завещания лишу», - написала в ответ Рудковская. Из этого следует, что продюсер Билана может лишить своих сыновей наследства лишь за отсутствие помощи с их стороны. Складывается впечатление, что это так называемая насильная любовь - такими заявлениями Рудковская заставляет наследников любить себя. Ведь, зная о том, что им может не достаться наследство, сыновья явно не будут забывать о матери и будут, вероятно, стараться делать все, чтобы угодить ей.

С другой стороны, такой позицией продюсер прививает детям меркантильность – сыновья, возможно, будут оказывать помощь матери или заботиться о ней лишь из выгоды (быть в завещании), а не потому, что им этого хочется. Остается надеяться, что Рудковская просто напросто пошутила, пообещав лишить наследства детей в случае отсутствия помощи от них.