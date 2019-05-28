Цвет настроения «хайпить» - Тимати может взять Киркорова на главную роль в своем фильме

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Главного злодея кинокартины, похоже, сыграет поп-король.

Только вчера в СМИ бурно обсуждалась новость о возможном фильме, в котором может сняться известный артист Филипп Киркоров. Слухи пошли после того, как в сети появились фотографии, где он предстает в необычном образе - в роли бандита с автоматом.

Между тем, разговоры, похоже, вскоре найдут официальное подтверждение. Можно заметить, что за пару дней до этого говорить о съемках авторского фильма начал коллега певца, рэпер Тимати. На счету у артистов уже числятся несколько успешных коллабораций, так что не исключено, что в этот раз основатель Black Star может взять Киркорова на главную роль в своем фильме.

Похоже, знаменитости вновь определили свой цвет настроения, который и в этот раз отвечает слову «хайпить». Если они действительно снимут совместный полнометражный фильм, скорее всего, он обретет огромную популярность, так как фанаты уже ждут окончания работы над проектом, который пока находится лишь в стадии разработки.

К слову, когда Тимати спросил их, какой бы они хотели видеть киноленту, практически все высказались за то, чтобы она хотя бы частично повторила сюжет его нового клипа на песню «Нельзя». По этой причине можно предположить, что она будет выпущена в жанре боевика. Этот факт согласуется с тем, что на новых фото Киркоров появляется с автоматом.