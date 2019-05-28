Под каблуком Гагариной? Муж певицы рассказал, почему боится брить бороду

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Жесткий ультиматум супруги, видимо, заставил мужчину поступиться своими принципами.

Законный муж певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков в своем Instagram-посте решил, все таки, ответить на многочисленные вопросы подписчиков о его бороде, а точнее о том, почему он эту бороду отказывается сбривать.

По словам Димы, он уже давно мечтает расстаться с растительностью на лице, однако его жена категорически против подобных перемен в его имидже. Полина даже пригрозила ему тем, что уйдет из семьи, если он отважится побриться. Взвесив все «за» и «против» Исхаков объявил, что избавляться от бороды, пока, не намерен.

Откровение фотографа развеселило подписчиков. Они дружно принялись размышлять на эту тему:

«И она (Полина) не шутит!», - уверяли Дмитрия одни.

«Сбреете бороду, потом начнут писать «все-таки с бородой вам было лучше»», - справедливо подметили другие.

«Полина совершенно права Борода вам очень идёт!», - поддержали Гагарину третьи.

Была ли это всего лишь невинная шутка или успешный дизайнер, и правда, находится под каблуком Гагариной сказать сложно. Ближайшее окружение певицы уверяет, что у нее довольно жесткий характер, и она вряд-ли стала бы терпеть рядом с собой, пусть и бородатого, но подкаблучника.